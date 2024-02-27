香港會計師公會：預算案宜檢討稅制　拓收入來源

《2024-25年度財政預算案》即將出爐，香港會計師公會早前以《振興香港 重塑輝煌》為主題向政府遞交建議書，涵蓋四大主題。公會期望建議可保持香港經濟活力和對投資者及人才的吸引力，並鞏固本港的領先國際金融中心地位。

由於本財政年度賣地收益減少、經濟增長速度遜預期、股票市場及樓宇交易印花稅收入減少等因素，以致本財年收入低於預期，香港會計師公會估算財政赤字將擴大至1,273億港元。公會認為，為持續應對各種挑戰和不確定性，政府短期內需控制及削減開支，並探索更多可行的收入來源。同時，透過推出各種中長期措施，保持香港作為適合投資、生活及就業城市的吸引力。

引入新收入來源 重新檢視稅制

世界各地經濟持續發展，面對區內經濟體的激烈競爭，香港需要促進、鞏固和提升現有優勢，並拓展經濟新動力。早前，財政司司長在網誌中提到「長遠而言，增加收入的關鍵在於經濟發展蓬勃」以及「把香港經濟的蛋糕做大」，公會同意政府考慮引入新的收入來源，以確保公共財政穩定性及配合香港長遠需要。然而，相比起探討引入新稅種以應付現有挑戰，公會認為政府更需要全面檢視整體稅制的競爭力和適用性。現行稅制當中，低稅率無疑是本港吸引跨國企業及營造友善營商環境的一大優勢，公會將繼續提倡就稅制進行更廣泛的檢視，並探討可行方案，以確保香港公共財政長遠維持穩健及可持續性。

積極推廣香港品牌 利招商引資及搶人才

資本自由流動、聯繫匯率、獨立公正的司法制度等向來是本港的領先優勢，公會認為，香港應提供全面有利的營商環境，吸引外資為香港帶來更多商機，政府可繼續擴大香港的全面性協定網絡，避免雙重課稅；並重新審視上市制度，簡化程序，方便海外公司在港集資及營運，又可考慮提供稅務和非稅務優惠及福利，吸引更多海外投資者來港。

值得留意的是，知識產權貿易樞紐是國家「十四五」規劃為香港定位的角色之一。香港可在稅務規則方面更具靈活性，方便創科及研發業務蓬勃發展，並在招攬初創企業和研發業務上，在其他國家或地區之間保持競爭力。因此公會建議，政府可參考其他國家做法，為初創企業提供研發稅收抵免。

另一方面，本港仍然面對一定程度的人才短缺問題，儘管「人才清單」等措施至今已發揮了一定作用，未來仍要多花工夫以吸引及留住人才。數碼化轉型屬大勢所趨，公會建議政府資助中小型企業獲得專業資訊科技支援，例如聘請會計師升級會計系統，為電子報稅系統做好準備。

香港作為一個充滿活力、現代化、可持續和多元化的社會，向外推廣本港形象十分重要，公會樂見本港近期積極舉辦大型盛事，包括「日夜都繽紛」活動、新春花車巡遊、國際時裝展、文藝展覽及體育比賽等，相信均有助刺激本地旅遊及消費，並提升本港舉辦各類大型國際盛事的能力。

香港會計師公會