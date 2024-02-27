道指跌62點　比特幣飆半成

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.15%，報103.78；港匯見7.8232；離岸人民幣(CNH)報7.2101；美元兌日圓處150.52；歐元報1.0851，英鎊報1.2687。金價處2,031.29美元。布油報81.73美元，紐油報77.65美元。比特幣飆5.3%，報5.45萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指收報39,069點，跌62點或0.16%；標指收報5,069點，跌19點或0.38%；納指收報15,976點，跌20點或0.13%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,629點，跌6點或0.03%。

●2月恒生指數夜期收報16,656點，升22點，高水21點，成交15,742張。

●紐約期油收報每桶77.58美元，升1.09美元或1.43%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.53美元，升0.91美元或1.11%。

●紐約期金收報每安士2,038.9美元，跌10.5美元或0.51%。

●英國富時100指數收報7,684點，跌21點或0.29%；德國DAX指數收報17,423點，升3點或0.02%；法國CAC指數收報7,929點，跌36點或0.46%。

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