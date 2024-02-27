鄧聲興：比亞迪「兩條腿走路」有助提升市場份額

超跑是中國車企很少涉足的汽車品類，卻又是車企技術實力的終極展示平台。有利集團鞏固其國產新能源車在高端市場的地位。另外，集團宣佈DM-i(Dual Mode-intelligent)版本車型起售價為7.98萬元；EV版本車型起售價為10.98萬元。集團稱秦PLUS榮耀版上市後，DM-i車型首次進入7萬元區間，EV車型進入10萬元區間，對比市場上主流合資燃油的價格，有利集團在低端市場進一步爭取市場佔有率，令低效益電動車市場比較上易被淘汰出此市場之外。

仰望U9純電超跑的推出及集團DM-i車型的下調售價，有助於集團市場份額方面持續提升。股價上望阻力位205港元，支持位170元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)