尋求美國上市遇阻？據報SHEIN考慮轉至倫敦IPO

外媒引述知情人士報道，由於中國快速時尚電商平台SHEIN在美國上市遇到阻力，正考慮將首次公開招股(IPO)地點由美國紐約轉至英國倫敦的可能性。

報道引述知情人士稱，目前總部位於新加坡的SHEIN正處於探索倫敦上市選項的早期階段，原因是認為美國證券交易委員會(SEC)不太可能批准其IPO。

知情人士指，SHEIN仍在處理美國的IPO申請，因仍傾向在當地上市，如果決定轉到倫敦或其他地方上市，則需要向中國監管機構提交新的海外上市申請，包括香港或新加坡在內的其他上市地點也會考慮。

此外，有知情人士之前表示，SHEIN售賣的恤衫及泳衣等貨品售價低至2美元，該公司去年申請在美國上市，目標估值為800億至900億美元，不過去年底私募交易對該公司的估值低得多，僅約500億美元。

SHEIN去年11月向中國證監會提交赴美上市的備案資料，同月在美國提交IPO申請。之前有報道指，有美國參議員要求SEC阻止SHEIN申請在美國上市，表示該公司需要披露更多有關其在中國業務的資訊。

1月時有報道引述知情人士指，國家互聯網資訊辦公室正調查SHEIN如何處理其在華員工、供應商及合作夥伴資訊，以及該公司是否能有效保護這些資料不洩露至海外。內地並關注SHEIN尋求在美國上市時，將向美國證券監管機構披露哪些中國數據。