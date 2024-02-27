差估署：1月私宅售價指數按月再挫1.57%　連跌9個月

本港住宅樓價繼續下滑，差餉物業估價署周二(27日)公布的臨時數據顯示，2024年1月私人住宅售價指數報306.4點，按月再挫約1.57%，已連挫9個月，累跌約13.5%，續為逾20年最長跌浪，指數並為2016年10月後的逾7年最低。而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，累跌約23%。

此外，今年1月私宅租金指數報185.5點，按月下跌約0.27%，為2023年1月後首見回落。

1月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數跌幅較大，該指數最新報274.7點，按月下調約1.61%，已連跌9個月，累挫約12.6%，為2016年9月後的逾7年最低。

至於實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數最新報307.8點，按月挫約1.57%，亦連挫9個月，累跌約13.47%，該指數為2016年10月後的超過7年新低。

此外，據該署臨時數據，今年1月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價全數向下，其中以港島區跌幅最顯著。該區平均呎價跌穿1.3萬港元，最新報約12,471元，按月大幅下跌約9.94%，為2016年6月後的逾7年半最低。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約536萬元。

至於新界區細戶平均每方呎售價最新報約10,486元，按月挫約2.34%，累挫5個月，累跌約11.51%，為2016年12月後的逾7年最低。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約450萬元。

而上月九龍區細單位平均每方呎售價最新報約10,990元，按月跌約0.87%，已連挫9個月，累挫約16.34%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約582萬元。