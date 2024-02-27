比特幣升破5.6萬美元　逾兩年最強

受交易所買賣基金(ETF)投資者需求以及微策略(MicroStrategy)加倉消息提振，比特幣價格升破56,000美元，是2021年底以來最高。

比特幣ETF已於1月11日在美國開始交易，淨資金流入已達56億美元，反映了需求擴大；加上比特幣減半(Bitcoin Halving)預計在4月發生，增強了市場樂觀情緒。

此外，持有大量比特幣的軟件公司微策略，本月再斥1.554億美元購買了3,000多枚比特幣。據貨幣市場價格計算，該企持有的比特幣價值升至約98.8億美元。

Bitwise Asset Management分析師Ryan Rasmussen解讀指，今天是比特幣期貨結算日，有助價格跳漲。比特幣減半將在4月下半月發生，故即將迎來交易員一般在減半前進行布局的窗口期，估計他們在減半前建立看漲倉位。

儘管投資者已經降低了今年儲局寬鬆貨幣政策的預期，但加密貨幣仍然上漲。Fundstrat Global Advisors數位資產策略主管Sean Farrell表示，儘管利率上升，但加密貨幣的看漲勢頭仍在顯現。

「比特幣減半」是指開採出新區塊的獎勵減半的事件，礦工因挖礦而獲得的比特幣獎勵要較減半前減少50%。即是減半後，比特幣的新供應會顯著減少。