Zoom季度業績扭虧為盈　股價市後漲10%

美國上市的視訊會議平台Zoom季度業績勝預期，股價在市後延長交易時段漲逾10%，報69.67美元。在截至1月底止的第四財季，Zoom成功扭虧為盈，由淨虧損1.04億美元，變為轉賺近2.98億美元。財務總監Kelly Steckelberg表示，如果沒有銷售重組，增長將會更快。

期內，收入按年增長僅2.56%至11.46億美元，仍勝市場預期的11.3億美元；經調整每股盈利1.42美元，好過預期的1.15美元。Zoom在新冠疫情期間，受惠當時遙距辦公人士數量激增，帶動該公司收入連續5個季度增長超過100%，但目前卻只錄得個位數增長。

至於其他數據，期內，企業客戶收入按年增長4.9%至6.67億美元。Zoom擁有22.04萬家企業客戶，按年增長3.5%，並高於之前一季的21.97萬家。

業績指引方面，Zoom預期第一季收入11.25億美元，分析師預期為11.3億美元；經調整每股盈利介乎1.18至1.2美元，分析師預期為1.13美元。全年方面，Zoom預計收入達46億美元，分析師預期為46.5億美元；經調整每股盈利介乎4.85至4.88美元，分析師預期為4.71美元。

值得注意的是，Zoom宣布動用15億美元回購股份。Steckelberg在業績公布後表示，回購金額仍然容許該公司靈活地考慮併購方案，以加速增長並為客戶提供服務。富國銀行(Wells Fargo)分析師Michael Turrin指，新的回購行動可能是投資者最關注的焦點，因為解開一個不確定因素，就是Zoom將如何運用其現金儲備。不過他補充，該公司此舉可能會推遲進行大規模收購的可能性。

Zoom經歷新冠疫情期間的高速增長後，由於科技巨頭微軟(Microsoft)也推出視像會議及通訊軟件Teams爭奪企業客戶，加上消費者離開Zoom平台，因此Zoom的收入急劇下滑。為吸引更多企業客戶，Zoom擴大產品線，提供包括電話系統、電話中心及人工智能(AI)助理。

Zoom創始人兼行政總裁袁征表示，該公司團隊致力於全平台創新，推出幾以百項計的新功能，包括 Zoom聯絡中心，重新定義客戶體驗的黃金標準。行業分析師稱，隨着Zoom Phone及聯絡中心等產品增加銷售，下半年應該會有所改善。

該公司在新冠疫情期間推動「遙距革命」，不少企業利用該軟件進行視訊會議，遙距或在家工作(Work from home)一度被視為未來辦公新趨勢，不過隨着疫情緩和，企業開始要求員工重返辦公室工作，就連Zoom也不例外，要求員工「蒲頭」返回辦公室。