利嘉閣：樓價首季或跌3%　倘減辣可助交投轉旺

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署1月份私人住宅售價指數跌至2016年11月以來的87個月(即逾7年)新低，而今年首月樓價持續下跌，主因是新盤仍以低價爭佔市場份額，令二手業主放盤叫價仍然受壓。

此外，港股於期間不斷向下尋底，亦窒礙整體氣氛。展望2月份走勢，因應港股曾進一步跌穿萬五點大關，加上適逢新春節慶傳統淡市，樓價有機會持續再跌約1%，估計最快3月份才可轉緩持平，按此推算今年首季樓價有機會累跌約2至3%左右。

他指，財政預算案減辣或撤辣將成為3月份物業交投走勢的重要指標，如能一如市場期望可以大幅減辣甚至全面撤辣，則可推動交投顯著轉旺，可帶動樓價逐漸止跌回穩，否則樓市仍會表現不濟，需更長時間等待經濟及股市復甦，以及之後減息等利好因素才能有較大起色。

整體而言，如財政預算案宣布減辣，配合一手全面推盤及港股回升，以至擴大自由行城市而利好零售消費及經濟，年內樓市走勢仍不致於太悲觀。

租金走勢方面，差估署1月份租金指數結束11個月連升，回落0.27%，報185.5點，相信是季節性淡市稍為回氣而已，預料隨着新春過後，專才及高才持續抵港帶動租賃需求下，上半年租金走勢仍可維持穩中向好的走勢。