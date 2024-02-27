路博邁：資金流入僅為高峰期四分一　日股仍未見頂

投資管理公司路博邁(Neuberger Berman)發表日本市場展望報告，指出日本經濟從迷失30年走出來後將啟動新一輪增長周期。

報告指出日股的多項利好因素，其中引用SMBC日興證券數字指出，現時流入日本股市和期貨資金相較2014至2015年安倍經濟學推動期間高位接近25億日，僅為四分之一，並且資金正繼續流入。據估算，在多項國際指數之下，一旦日本企業的投資評級由「減持」上調至「增持」將觸發3,700億美元的淨買入。

高級副總裁兼日本股票投資組合基金經理岡村慧表示，無論日本公司或日本家庭都擁有大量現金。在日本公司的角度而言政府正催谷日企改革，資金的運用效率正在提升，包括精簡資產負債表等，不少公司亦宣布加大股份回購力度，將剩餘資本派出。

另外日本家庭目前坐擁2,000萬億日圓資產，當中逾半數為現金，一旦今年通脹持續，這些現金價值將被通脹蠶食。故他相信日本政府會推動改革，將利好本土資產管理行業，並會加入稅務誘因，鼓勵民眾消費、投資，都有助推動經濟。

除了大公司以外，他又認為日本的中小企無論盈利質素和前景都嚴重被低估，在企業改革之下這些中小企的投資評級有望被重估。

而且他估計今年勞資雙方的薪酬談判（春鬥）之後，日本僱員的平均加薪幅度將高於去年的3.5%並跑贏通脹。原因是勞動力市場短缺，日期需要大幅加薪以挽留技術勞工。

他沒有正面回應日經平均指數今年的目標，可是他指出，1980年代資產泡沫爆破時，日本公司的市盈率高達60倍，目前平均僅20至30倍，仍在安全的區域。