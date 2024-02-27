道期變化不大 比特幣漲逾3% 美將公布耐用品訂單
2024年02月27日 16:29
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美匯指數報103.71；港匯見7.8237；離岸人民幣(CNH)報7.2111；美元兌日圓報150.33；歐元處1.0857；英鎊報1.2689。金價報2,035.52美元。油價微升，布油報81.93美元，紐油處77.86美元。比特幣升3.3%至56,323美元。道指期貨升13點。
焦點數據：
21:30 美國1月非國防資本物品訂單
21:30 美國1月耐用品訂單
22:00 美國去年12月FHFA樓價指數
22:00 美國去年12月標普/Case-Shiller20大城市樓價指數(經季節調整)
●港股先跌後升，恒生指數全日收報16,790點，升156點或0.9%，主板成交逾1,026億港元。理想飆逾25%，中芯漲10%。https://shorturl.at/ivNY5
-恒指公司：去年港股回購金額1260億創新高，料今年持續。
-傳渣打暫停內地客透過QDII進行新投資。
-飛達帽業：目標墨西哥新廠第四季收支平衡，4年內回本。
-新秀麗炒高13%，傳接收購意向，研私有化選項。
-傳電動車充電系統商摯達科技擬港上市，集資10億元。
-恒大創始人許家印前妻入稟高院，向二兒子追討逾10億。
●滬深三大指數高收。滬綜指重上3,000點關口，收報3,015點，升38點或1.29%。
內地經濟：
●華為發布通訊業首個大模型，加速營運商智能化轉型。
●灑錢救市！瑞銀料國家隊今年已斥4100億掃A股ETF。
香港經濟：
●花旗宣布新任銀行業務主管兼集團執行副主席。
●傳預算案擬推700億元零售債券，大多屬銀色債券。
●差估署：1月私宅售價指數按月再挫1.57%，連跌9個月。
外地經濟：
●路博邁：資金流入僅為高峰期四分一，日股仍未見頂。
●堪薩斯城聯儲銀行行長：抗通脹戰鬥尚未結束。
●比特幣升破5.6萬美元，逾兩年最強。
●掉頭回落？摩通策略師：企業盈利似見頂，美股恐受壓。
企業消息：
●管理資產縮90%！對沖基金Carlson Capital縮減至一個辦事處。
●Zoom季度業績扭虧為盈，股價市後漲10%。
●旅遊網站Expedia全球裁員1500人。
●尋求美國上市遇阻？據報SHEIN考慮轉至倫敦IPO。