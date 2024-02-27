本港甲廈租金連挫21個月　中環空置率升至10.4%高位

本港寫字樓租金持續向下，仲量聯行周二(27日)發表《香港地產市場觀察》報告中指出，截至1月底整體甲級寫字樓租金報約51.7港元，按月再回落約0.6%，已連續21個月下挫。同時，由於新寫字樓供應陸續落成，帶動整體空置上升，其中，中環空置率增加至約10.4%的高位，上升約0.5個百分點，漲幅為各區最多。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，上月整體甲級寫字樓市場租金按月回落，主要分區市場中，中環及港島東租金分別下跌約1.2%和約0.9%，而尖沙咀租金則保持平穩。

該報告又顯示，上月整體甲級寫字樓空置率上升0.1個百分點至約12.9%，除中環外，港島東空置率亦按月漲約0.3個百分點，報約13.8%。其他地區則平穩或下跌，如灣仔及銅鑼灣空置率維持9.9%，按月未有變化，而尖沙咀及九龍東甲廈空置情況同樣出現改善，分別下跌約0.4個百分點與0.3個百分點，報約9.1%及18.4%。

至於1月整體甲級寫字樓市場錄得約160,800方呎淨吸納量，主要因為中環The Henderson早前預租的樓面於上項目竣工後得以落實。而去年12月市場淨吸納量高達約590,500方呎。

該行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，自寫字樓租金由高位顯著回落後，整體寫字樓租賃市場主要由升級需求推動。隨著愈來愈多新寫字樓陸續落成，吸引更多租戶追求優質寫字樓及提升工作環境，令市場上擁有綠色認證的新寫字樓比同類物業更具競爭力。他相信，今年升級需求將繼續主導寫字樓市場。

月内市場錄得的主要成交個案包括富蘭克林鄧普頓基金，將由中環遮打大廈搬遷至同區的國際金融中心2期，承租約23,600方呎樓面。