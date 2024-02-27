赤柱ONE STANLEY上載樓書涉82伙　料短期開放現樓參觀

市區豪宅蜂擁而出，建灝地產旗下位於赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(27日)上載樓書至項目官方網站。項目由11座樓高4層的住宅大廈及32座洋房組成，合共提供82伙，逾八成單位實用面積為1,800方呎以上。發展商指，將於3月初展開本地及內地宣傳攻勢，短期內開放現樓以供參觀。

全盤戶型主要劃分成分層戶及洋房，分層單位實用面積介乎834至3,341方呎，大部分住宅大樓每層僅設兩伙。而32座洋房實用面積則介乎2,695方呎至7,079方呎。面積最細的單位包括第5座地下B室，實用面積834方呎，兩房間隔，連452方呎花園。項目已批入伙紙及滿意紙，已屆現樓。據樓書所見，項目合計提供155個住宅停車位。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目屬港島南區近二十年來罕有的低密度臨海豪宅，自公布項目名稱後接獲不少查詢。

發展商特別提到，該盤共提供50個多元化全特色住宅單位 ，當中以四房或以上單位為主，實用面積逾1,800平方呎至逾3,300方呎，部分附設私人花園或天台。據悉，首階段將會主力推廣實用面積逾1,800方呎至逾2,500方呎的四房或以上單位，包括特色戶。

項目設有4伙天際複式大宅，包括第1座2樓及3樓A室，實用面積1,931方呎，四房雙套間隔。單位客飯廳以橫廳設計，面積逾435方呎。私人升降機大堂以大理石打造，設有前後門。廚房設3面工作檯，配備頂級家電及設備。此外，全盤有6伙花園複式大宅，包括第10座地下及1樓A室，實用面積2,466方呎，四套房間隔，連821方呎花園。