新創建鄭志明：唔覺自己係老細　派特息冀回復公眾流通量

另一位聯席行政總裁何智恒表示，有信心公眾持股量可於本次派息後由目前大約22%回復至超過25%，暫時沒有考慮任何批股方案。

鄭志明多次強調公司財務狀況穩健，可動用流動資金總額約304億元。去年底公司發出贖回2009年永續債資本證券的通告後將其尚餘金額計入債務，令負債比率按半年升3個百分點至30%。他表示公司每年會有30億至40億元淨現金流流入，只要不刻意大幅借錢，負債比率相信會自然下降。

此外新世界鄭氏家族傳承問題成為記者會另一個焦點。早前公司主席鄭家純公開表示，新世界集團未必須要由家族人士來管理，而管理者必須要才德兼備。鄭志明表示，自己也是才德兼備的人，兄弟姊妹之間關係和諧。自己由2009年加入新創建以來，一直參與管理和學習，成為聯席行政總裁並非父親有關講話後突然發生的事情。

他說「唔覺得自己係老細」，一方面公司以團隊形式管理，另一方面自己也是為股東利益着想的打工人。父親授予的管理錦囊是要多聽別人的意見、實事求是，對事不對人。

被問到父親有否提出績效指標，他表示，新創建的重組才剛剛上軌道，「希望大家畀時間和耐性我去做」。