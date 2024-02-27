萊坊料下半年香港甲級寫字樓租賃交易回升

萊坊周二(27日)發布最新的《香港每月物業市場報告》顯示，1月港島區甲級寫字樓整體平均租金持續下跌，其中，中環整體甲級寫字樓呎租金幅度最大，最新約94港元，按月下跌約1.5%，按年下跌約10.8%。而該區商廈每方呎售價約30,981元，按月及按年分別挫約0.6%與4.9%。該行預計，甲級寫字樓的需求將在2024年上半年趨於穩定，下半年寫字樓租賃交易將會回升。

報告又提到，上月金鐘甲廈平均每方呎租金約67.4元，按月錄得約3.6%的升幅，為各區表現最好，按年同期也漲約1.8%。不過，區內商廈呎價約27,210元，按月及按年下跌約0.4%及4.8%。至於灣仔呎租金最新約50元，較去年12月低約0.5%，按年同亦挫約0.3%。該區甲廈呎價則約23,195元，按年及按月挫約0.4%及約3.9%。

該行指，鑑於商業氣氛疲弱和空置率高企，預計短期內大多數甲級寫字樓的業主，將着眼於出租率而非租金。期望業主採用創新的交易方式和提供靈活性的租賃方案，同時擴大寫字樓設施的規模，以留住和吸引租戶；而提供高品質、靈活性和便利設施的寫字樓將受追捧。

此外，九龍區月內寫字樓租賃勢頭因需求停滯而受到影響，當中，九龍東寫字樓租賃活動依然活躍，電子和工程公司是主要的需求動力。該區甲廈呎租金約28.9元，按月挫約0.1%。

由於市場氣氛疲弱，寫字樓租戶在作租賃決定時往往更加謹慎。在考慮未來寫字樓租賃策略時，大部分租戶更傾向以吸引力的租金續租而非考慮搬遷。因此，寫字樓續租宗數主導月內的租賃市場。政府和基建相關機構的需求不斷增長、追求高質的寫字樓，以及優化成本等正面消息推動需求，相信農曆年後九龍區寫字樓市場將逐步改善。