金融從業員：「打風開市」7月實施過於倉卒 業界未及準備
2024年02月27日 20:17
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右三：勞工界議員郭偉强；右四：財庫局局長許正宇；左三：香港證券及期貨專業總會會長陳志華
惡劣天氣下維持證券及衍生產品市場交易市場諮詢已於1月26日結束，金融業從業員工會香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)夥勞工界議員郭偉强，與財經事務及庫務局及香港交易所(00388)會面，重申對任何有利香港及行業的政策及措施表示全力支持，惟指出，目標7月實施過於倉卒，質疑當局是否有足夠時間制定指引或修訂法規及讓業界作準備，當中有許多問題仍有待解決，否則將影響業界生態及發展。
郭偉强特別關注，局方在諮詢文件中，未有回應在惡劣天氣下駐守公司的人員上下班安排。
HKSFPA建議，港府應設立實務指引，讓僱主在計算偏員於惡劣天氣期間的工時有依歸，確保僱員權益不受損，並減少發生爭拗。港交所可參考芝加哥的天氣期貨，訂立香港獨自模式，制定香港的惡劣天氣期貨，讓投資者對沖。
HKSFPA提到，惡劣天氣下如常開市交易，除了證券業界外，還需要銀行業界、系統設備供應商等其他行業作出配合，另引伸出交通、餐飲等配套的問題，其他行業的人員安全會因而受到不同程度的影響，認為有關成本需要社會關注。同時，為確保網絡安全，金融機構需要投入額外成本，營運成本增加而引致的中小券商結業問題，或令交易更集中於大型券商，應就有可能出現的系統性風險進行評估。