金融從業員：「打風開市」7月實施過於倉卒　業界未及準備

郭偉强特別關注，局方在諮詢文件中，未有回應在惡劣天氣下駐守公司的人員上下班安排。

HKSFPA建議，港府應設立實務指引，讓僱主在計算偏員於惡劣天氣期間的工時有依歸，確保僱員權益不受損，並減少發生爭拗。港交所可參考芝加哥的天氣期貨，訂立香港獨自模式，制定香港的惡劣天氣期貨，讓投資者對沖。

HKSFPA提到，惡劣天氣下如常開市交易，除了證券業界外，還需要銀行業界、系統設備供應商等其他行業作出配合，另引伸出交通、餐飲等配套的問題，其他行業的人員安全會因而受到不同程度的影響，認為有關成本需要社會關注。同時，為確保網絡安全，金融機構需要投入額外成本，營運成本增加而引致的中小券商結業問題，或令交易更集中於大型券商，應就有可能出現的系統性風險進行評估。