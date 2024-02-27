元朗移民盤劈價11%沽貨　兩房戶呎價失守萬元關

移民業主劈價沽貨，元朗鴻運中心兩房同類放盤，減價約11%，以338萬元成交，呎價不足1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原吳敬彰表示，鴨脷洲海利大廈低層A室，實用面積約268方呎，兩房間隔，叫價388萬元，累減48萬元或約12%，最終以340萬元沽出，呎價約12,687元，新買家為同區用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角半山富豪閣3座低層B室，實用面積約723方呎，三房間隔，望園景，連一車位成交價980萬元，呎價約13,555元，單位早前原叫價1,100萬元，現減價120萬元，減幅約11%。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣中層F室，實用面積約388方呎，兩房間隔，今年初以530萬元放售，開價貼市，即獲買家接洽，最新以507萬元成交，呎價約13,067元，新買家為長線投資客。

－－－－－

九龍區

●美聯黃永財稱，大角咀港灣豪庭9座中層A室，實用面積約348方呎，兩房間隔，成交價515萬元，呎價約14,799元，原業主於2009年以213.8萬元購入。

●中原林家傑指，荔枝角曼克頓山5座低層H室，實用面積約576方呎，兩房間隔，最新以910萬元易手，呎價約15,799元，原業主於2021年3月以1,108萬元購入，持貨近3年需蝕讓198萬元。

－－－－－－

新界區

●美聯翟安暉表示，元朗鴻運中心中層B室，實用面積約341方呎，兩房間隔，原業主移民賣樓，叫價380萬元，同區租客睇樓約一星期，即以338萬元購入，呎價約9,912元。

●利嘉閣司徒俊傑表示，青衣居屋青華苑B座中層5室，實用面積約338方呎，一房間隔，區內家庭客留意同區已補價自由市場的市況，見單位有裝修，單位原先開價300萬元，終以275萬元成交，呎價約8,136元。

●中原余仲平指，荃灣荃景花園10座高層F室，實用面積約380方呎，兩房間隔，附裝修，去年11月開價470萬元，減價65萬元，以405萬元沽出，呎價約10,658元，較上月同類型成交跌27萬元或約6%。

●祥益盤嘉茵表示，屯門居屋置樂花園連平台特色戶，實用面積約449方呎，兩房間隔，累積減價達30萬元，新買家考慮到首置印花稅階下涉及稅款僅100元，決定即睇即買，已補價自由市場以300萬元購入自住，呎價約6,682元。

●利嘉閣黃肇雯指，天水圍居屋天富苑C座中層4室，實用面積約650方呎 三房間隔，去年10月於未補價第二市場以460萬元放售，累減22萬元，最終以438萬元獲區內客承接，呎價約6,738元。

●利嘉閣羅富欽稱，上水居屋翠麗花園6座低層A室，實用面積約590方呎，三房間隔，望內園景，最終於未補價第二市場以220萬元成交，呎價約3,729元。

●美聯蔡潔雯指，大埔白石角逸瓏灣8第3B座低層E室，實用面積約494方呎，兩房間隔，早前以700萬元放售，新買家為區內用家，故議價後以675萬元承接，呎價約13,664元，原業主持貨約5年，帳面獲利27.3萬元。

●美聯羅航星表示，大圍盛薈5座北翼中層A室，實用面積約741方呎，去年7月叫價1,260萬元放售，剛減價至970萬元成交，屋苑成交價再跌穿一千萬元，呎價約13,090元。

●中原侯惠良稱，沙田好運中心棕林閣中層G室，實用面積約326方呎，兩房間隔，開價約440萬元，議價後以425萬元易手，呎價13,037元，新買家為上車客，原業主持貨約9年帳面獲利約22萬元，單位升值約5.5%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋錦英苑F座低層9室，實用面積約554方呎，三房間隔，望樓景，放盤兩年，叫價630萬元，已補價自由市場勁減202萬元，減幅約32.1%，以428萬元承接，呎價約7,726元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山銀湖‧天峰7座高層H室，實用面積約699方呎，三房間隔，遠山景，放盤3個月，叫價1,050萬元，調整至1,015萬元成交，呎價約14,521元，原業主於2019年3月購入，持貨約5年帳面虧蝕85萬元。

●美聯羅定康表示，將軍澳中心3座中低層E室，實用面積約465方呎，兩房間隔，單位原先叫價680萬元，其後減價至664萬元，獲區內買家洽詢，以648萬元易手，呎價約13,935元。

●中原張朗霆稱，將軍澳居屋康盛花園2座中層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，最初於已補價自由市場開價400萬元，以368萬元易手，減幅約8%，呎價約8,142元。

●中原何文俊表示，將軍澳居屋寶盈花園7座低層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場最初叫價450萬元，議價後減價40萬元，以綠表410萬元易手，呎價約8,471元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳居屋唐明苑B座高層7室，實用面積約426方呎，一房間隔，望市景，新買家為區內客，去年12月中已補價自由市場以550萬元放盤，經議價後，終以443.8萬元成交，呎價約10,418元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園1座高層E室，實用面積峙約484方呎，有裝修，享市景，於去年11月未補價第二市場放盤叫價478萬元，現在減價43萬元沽出，減幅約8%，呎價約8,988元。

●香港置業莊家豪指，將軍澳峻瀅II第1座高層H室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望山景及海景，以約638萬元放盤約3個月後，獲區內客洽購，議價後減價約56萬元，以約582萬元成交，呎價約11,345元。

－－－－－－