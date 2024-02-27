市區豪宅輪流登場 赤柱盤最大洋房廣逾7千呎
2024年02月27日 21:05
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市場憧憬財政預算案有利好樓市消息，發展商紛紛起動，尤其市區豪宅盤逐一登場。啟德跑道區樓盤周四起開放示範單位以供參觀，參觀者須出示100萬元本票。而赤柱豪宅盤的樓書已曝光，最大的洋房實用面積逾7,000方呎。
●啟德天璽•海周四開放示位供預約參觀
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周二(27日)向傳媒展示4個特色單位模型。項目部署本周四起開放示範單位以供預約參觀。據悉，參觀者須出示港幣100萬元的銀行本票。新地代理總經理陳漢麟表示，項目計劃3月發出銷售安排，首批推出單位以四房為主，不排除同時推出特色戶，有信心項目做價能創跑道區新高。天璽•海兩期共有23伙特色戶，今期佔18伙。
●赤柱ONE STANLEY樓書曝光
建灝地產旗下位於赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(27日)上載樓書至項目官方網站。項目由11座樓高4層的住宅大廈及32座洋房組成，合共提供82伙，逾八成單位實用面積為1,800方呎以上，而全盤最大的洋房實用面積逾7,000方呎。發展商指，將於3月初展開本地及內地宣傳攻勢，短期內開放現樓以供參觀。
●長沙灣Belgravia Place第1期4日累計逾1,200票
恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，最新公布截至周二(27日)下午約8時半，4日累計已接獲逾1,200張入票，按首張價單提供148伙計，暫超額認購逾7倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目有機會今日或明日加推，短期內公布銷售安排，最快周末開售。
●啟德天瀧將於第四季交樓
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(27日) 公布開售至今累計售出27伙，套現逾13億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，項目有望於今年第四季交樓，屆時將提供3至4個現樓示範單位，部分將會連家具及裝修。該盤與法國水晶飾品品牌合作，將水晶藝術品融入項目中，打造型格酒吧。
●馬頭角賈炳達道瓏碧加推19伙
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周二(27日)推出價單第5號涉及19伙，折實入場價401萬元起，平均實用呎價約19,317元，相比上月推出的對上一張價單平均呎價約18,067元，增加約6.9%。發展商指，新一批大部分為高層戶，屬原價加推。買家最快周六(3月2日)可購買上述新價單單位，據銷售安排，當日將會發售新推單位其中8伙。
●何文田皓畋三房重新售出 做價較4年前低至少12%
嘉里建設(00683)旗下入伙約7伙的何文田皓畋，周二(日27)重新售出早前遭取消交易的三房戶，涉及的單位為第10座12樓A室，實用面積943方呎，屬三房連工作間間隔，原本在2020年1月以3,346.2萬元不連車位成交，於本月初終止交易後，是日最新以2,950萬元連同1個車位售出，呎價約31,283元。即使撇除車位因素，重售做價亦較4年低約12%。
●黃大仙薈鳴為居屋及綠置居客特設付款計劃
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，周二(27日)修訂價單，推出針對居屋及綠置居買家的「轉購薈鳴付款計劃」，可享最高28%折扣以及最多2.5%提前成交回贈，與早前針對公營房屋、資助房屋及市區重建受影響戶而設的「置業階梯共享付款計劃」看齊。項目自首輪銷售至今累計售出100伙，套現近5億元。
●長沙灣曉柏峰周六賣5伙
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰部署新一輪銷售，據最新銷售安排，項目於周六(3月2日)發售5個單位。出售單位均為A座A5室，分布於8至10樓及17與18樓，實用面積350方呎，兩房間隔，折實價由583.92萬至606.87萬港元，呎價約16,683至17,339元。
●將軍澳海茵莊園一房成交價522萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園持續有成交，周二(27日)再錄得1宗高層一房戶成交，單位為2座30樓D2室，實用面積280方呎，成交價522.4萬港元，呎價約18,657元。項目由年初至今累積售出25伙，套現逾1.4億元。