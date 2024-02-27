市區豪宅輪流登場　赤柱盤最大洋房廣逾7千呎

市場憧憬財政預算案有利好樓市消息，發展商紛紛起動，尤其市區豪宅盤逐一登場。啟德跑道區樓盤周四起開放示範單位以供參觀，參觀者須出示100萬元本票。而赤柱豪宅盤的樓書已曝光，最大的洋房實用面積逾7,000方呎。

●啟德天璽•海周四開放示位供預約參觀

●赤柱ONE STANLEY樓書曝光

建灝地產旗下位於赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(27日)上載樓書至項目官方網站。項目由11座樓高4層的住宅大廈及32座洋房組成，合共提供82伙，逾八成單位實用面積為1,800方呎以上，而全盤最大的洋房實用面積逾7,000方呎。發展商指，將於3月初展開本地及內地宣傳攻勢，短期內開放現樓以供參觀。

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