FAA：波音內部安全通報混亂　員工驚投訴後被報復...

外媒報道，美國聯邦航空局(FAA)周二(27日)發布報告，波音旗下機種於2018年及2019年接連發生致命意外後，其員工對內部安全通報系統的混亂狀況，感到困惑且不信任。

FAA任命的專家小組稱，波音高層與其他員工存在「脫節」，甚至員工懷疑自己若提出安全投訴或引來報復。

一份執行摘要指出，「相關程序和訓練非常複雜，且不斷改變，導致員工感到困惑，在不同工作地點和員工群體之間尤其如此」。

在2018年印尼獅子航空(Lion Air)及2019年埃塞俄比亞航空的737 MAX致命事故後，美國國會就下令進行調查。該報告發現27個問題，並提出53項建議，包括安全訓練標準化、提高員工投訴處理方式的透明度，及改善制度，賦予機師對安全和訓練事務更大影響力等。

FAA稱，該機構計劃「立即」進行審查，以確定下一步措施。

報告指出發生致命事故後，波音公司設立「大聲說出來」(Speak Up)入口網站，屬線上系統，讓員工秘密通報生產品質、安全或涉及商業道德方面的疑慮。

惟根據書面紀錄，接受FAA面談的員工表示「不信任」舉報計劃的匿名性，並稱員工更傾向直接與主管討論問題。