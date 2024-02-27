美股全線向下　比特幣日內升近一成

美股3大指數周二早段全線向下，道指跌106點，報38,947點；標指跌2點，報5,068點；納指1點，報15,974點。加密貨幣市場持續做好，「一哥」比特幣報每枚56,767美元，過去24小時累升近一成。

港股夜期方面，周二早段升8點，報16,808點，高水17點。

美國財長耶倫稱，去年全球經濟沒有如外界等原先所想般大範圍放緩，關鍵因素是美國經濟增長強勁，壯年勞動力多於疫情前，但失業率仍處於歷史低位附近，可歸功於現屆政府疫情期間支援最受影響行業的政策，以及投資本土製造業、潔淨能源和基建，「我們知道全球(經濟)前景所面臨的風險，會繼續密切監察若干國家的經濟難關，但全球經濟依然堅挺。」

不過，摩根大通行政總裁戴蒙可不像她那樣老神在在，指現時市場覺得美國經濟70至80%機會「軟着陸」，他卻覺得只有35至40%，「QT（量化緊縮）、財政赤字、地緣政治等是持續幾年的事，總會帶來衝擊」，差在不會像2008年金融海嘯那樣嚴重；一旦高息把經濟帶進衰退，商業房地產和地區銀行會首當其衝，但宏觀經濟影響有限。

消費股業績亦能丈量美國經濟表現。連鎖百貨公司梅西（Macy's）公布，涵蓋黑色星期五及聖誕兩個購物旺季的截至2月3日底止財政季度，收入按年跌1.74%至81.2億美元，同店銷售按年跌4.2%，虧損7,100萬美元，按年盈轉虧。

公司指引明年1月底止本財政年度收入222億至229億美元，跌幅收窄到0.83至3.86%，同店銷售跌1.5%至升1.5%，勝上一財年，經調整每股盈利2.45至2.85美元，以中間值計即跌24.28%。該企同時宣布3年內關閉約150家業績欠佳的門店，專注奢侈品銷售，股價早段升逾1%。