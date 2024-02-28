東方日報B1：樓價挫9個月累瀉逾13%　7載最殘

本港住宅樓價繼續下滑，跌勢更有擴大迹象。2024年1月私人住宅售價指數按月再挫約1.57%，幅度較去年12月增加約0.11個百分點，並連挫9個月，累跌約13.5%，再創逾20年最長跌浪，更為逾7年最低。市場普遍預期上半年樓價仍向下，跌幅可達5%。

差餉物業估價署周二(27日)公布的臨時數據顯示，上月私宅售價指數報306.4點，為2016年10月後最低，相較去年1月下跌約9.43%，而對比2021年9月的歷史高位398.1點，更累瀉約23%。至於上月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數跌幅較大，該指數最新報274.7點，按月下調約1.61%，連跌9個月，累挫約12.6%。至於實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數最新報307.8點，按月挫約1.57%，亦連挫9個月，累跌約13.47%。

事實上，據該署臨時數字，1月撇除買賣量不足20宗的類別，共有7個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，同時，有另外4個類別上升。

上月以港島區實用面積約753至1,075方呎中型單位跌勢最急，該類別單位1月平均每方呎售價報約14,964元，按月大幅下挫約11.79%，為2016年6月後的逾7年半最低。該類單位按年跌幅更達18.32%。其次是同區實用面積431方呎以下細單位，平均呎價跌穿1.3萬元，最新報約12,471元，按月大幅下跌約9.94%，亦為2016年6月後最低，比較去年同期則低出約12%。

此外，今年1月私宅租金指數報185.5點，按月下跌約0.27%，為2023年1月後首見回落，但按年仍錄得約6.85%升幅，明顯跑贏樓價。

對於本港私宅樓價跌勢持續，市場認為上半年樓市仍不許樂觀。萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素，都令樓價繼續向下。他又指，雖然施政報告對印花稅減辣，但力度不足，市場明顯需要完全撤辣來增加購買信心。今年樓價走勢料呈「L」形，上半年有機會再跌約3至5%，下半年略為回穩，全年料持平或跌最多5%。

至於高才通計劃令勞動人口及高收入人士的規模回升，對住宅租賃需求有剛性支持，預計今年租金繼續上升約5至8%，整體租金回報率提升至近3厘，中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮則指，新盤仍以低價搶佔市場份額，令二手業主放盤叫價受壓，展望2月走勢，因應農曆新年為傳統淡季，樓價有機會再跌約1%，估計最快3月才可持平，推算今年首季樓價有機會累跌約2至3%。

整體而言，若財政預算案宣布減辣，配合一手全面推盤及港股回升，以至擴大個人遊城市而利好零售消費及經濟，年內樓市走勢仍不至於太悲觀。

另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，部分承做高成數按揭的物業已淪為負資產，倘若樓價持續下調，銀行的資產值更面臨風險，為保香港經濟能健康發展，挽救樓市措施刻不容緩，而現階段撤辣只會穩住樓價跌勢，不至於令樓價急升。