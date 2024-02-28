黃雯怡：普拉達受惠中國奢侈品銷售具韌性
2024年02月28日 05:00
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今年以來，內地政府更加積極透過財政政策提振經濟，包括在2月超預期下調5年期LPR，而各地政府亦加大落實促消費政策。市場開始押注中國經濟在疲弱中出現復甦。與中國經濟密切相關的奢侈品行業，受到市場關注，留意普拉達(01913)。
去年下半年，受對中國市場的悲觀情緒影響，奢侈品股價亦大幅走弱，而近期受愛馬仕、LVMH上季度業績超預期提振，市場憧憬中國富裕消費者正返奢侈品市場。追蹤歐洲十大奢侈品股的Stoxx Luxury 10 index今年已累漲約15%，這些股份有近三成收入來自中國。
普拉達早前公布，截至2023年9月底第三季業績，零售銷售淨額同比增長10.4%，按地區計，亞太區增長13.5%，其中香港、澳門增幅較大。歐洲增長6.4%，日本增長42.2%。
門店方面，去年首三季度開設20家店舖及關閉30家店舖，於2023年9月底經營602家店舖。批發渠道的銷售期內增加5.6%，特許權費收入增長66.8%，主要由眼鏡及香水貢獻所帶動。
與同業當時較遜預期的三季報相比，普拉達的表現突出。而Prada首席執行官Gianfranco D'Attis近期表示，目標在中期內將其在中國的業務規模翻倍，將在中國開設更大的門店、推出更多的本地產品、舉辦更多的活動。
今年以來，普拉達累漲約兩成，跑贏大市。公司將在3月7日發布財報，料有進一步炒作空間，暫上望阻力位63元。
英皇資本財富管理分析方案高級研究分析員 黃雯怡