鄭勤龍：港股短線仍具向上動力

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水山蹇》變《天地否》之中，由於在易經中「水」性向下流，而「天」則代表着剛健不息的動能，今「蹇」卦和「否」卦帶有「水」和「天」的原素，因此若將其意象應用在恒指的表現上，便可預示恒指短期內的動力或仍可持續。

承接上文預示港股回升需時，短線仍先高後低的《地風升》變《地澤臨》卦，恒指於上周三(21日)在16,182點開市，隨後大市反覆上升至上周五(23日)16,895點後現回吐，昨日大市最低曾見16,453點，但最終卻上升了156點，收報16,790點，可說是已應驗了大意是指，水澤能滋潤大地，大地受到滋潤後，萬物便能群聚而生的「升」卦和有君臨天下，陽氣上升之勢，然而因其大象為「震」卦，引申為根基不穩，固此，大市在建立上升趨勢之前或仍需要一些時間消化的「臨」卦卦象。

「蹇」卦的卦象為跛足走路的人，引申為目前若恒指要繼續再向上突破，走勢或將會較為反覆。然而「否」卦則有否極泰來之意，固此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於股市的預測上，恒指短期內的走勢或會先低後高。

玄學金融家 鄭勤龍