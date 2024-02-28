美股個別發展　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.01%，報103.81；港匯見7.8239；離岸人民幣(CNH)報7.214；美元兌日圓處150.51；歐元報1.0842，英鎊報1.2681。金價處2,030.78美元。布油報82.24美元，紐油報78.41美元。比特幣漲4.6%，報5.7萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●道指收報38,972點，跌96點或0.25%；標指收報5,078點，升8點或0.17%；納指收報16,035點，升59點或0.37%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,822點，升32點或0.19%。

●2月恒生指數夜期收報16,838點，升38點，高水47點，成交7,838張。

●紐約期油收報每桶78.87美元，升1.29美元或1.66%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.65美元，升1.12美元或1.36%。

●紐約期金收報每安士2,044.1美元，升5.2美元或0.26%。

●英國富時100指數收報7,683點，跌1點或0.01%；德國DAX指數收報17,556點，升133點或0.76%；法國CAC指數收報7,948點，升18點或0.23%。

●ASMPT去年純利挫72%。

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