碧桂園：堅決反對建滔清盤呈請　將尋求法律意見

碧桂園稱，自發出公告指無法如期償付所有境外債務以來，公司已聘請財務和法律顧問，協助評估該集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。目前已與境外主要債權人團體代表小組建立了有效溝通機制，境外債整體重組正在積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。集團將持續與主要境外債權人團隊積極協商溝通與協作，以尋求最優解決方案。

目前，集團各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，最大程度保障購屋業主、債權人、投資人和員工在內的所有利害關係人權益。事實上，截至2月27日，碧桂園已獲准進入「白名單」的項目超100個，較春節前的30多個大幅增加。