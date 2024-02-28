碧桂園：堅決反對建滔清盤呈請 將尋求法律意見
2024年02月28日 10:59
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碧桂園(02007)遭建滔集團(00148)子公司Ever Credit提呈清盤，碧桂園回應指，集團涉建滔集團的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單一債權人的激進行動不會對集團保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。參考業內其他違約上市房企案例，個別債權人向香港法院申請公司清盤的情況較為常見。集團堅決反對呈請書，並將尋求法律意見，採取一切必要行動，與顧問團隊積極妥善抗辯應對。
碧桂園稱，自發出公告指無法如期償付所有境外債務以來，公司已聘請財務和法律顧問，協助評估該集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。目前已與境外主要債權人團體代表小組建立了有效溝通機制，境外債整體重組正在積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。集團將持續與主要境外債權人團隊積極協商溝通與協作，以尋求最優解決方案。
目前，集團各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，最大程度保障購屋業主、債權人、投資人和員工在內的所有利害關係人權益。事實上，截至2月27日，碧桂園已獲准進入「白名單」的項目超100個，較春節前的30多個大幅增加。