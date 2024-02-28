預算案：上半年就引入公司遷冊機制提立法建議

新一份財政預算案提到將吸引重點企業，引進重點企業辦公室（引進辦）、創新科技及工業局（創科局）、投資推廣署及香港投資管理有限公司（港投公司）主動接觸海內外企業，積極吸引和幫助高增值科技及其他企業落戶香港。

預算案稱，下月會有10多家重點企業與引進辦簽署意向書，他們已落實或準備落戶香港或擴展在港業務，連同首批的30家，預計未來數年合共會為香港帶來超過400億元的投資和創造約1.3萬個職位。

另外，香港投資管理有限公司將發揮資本引導作用及槓桿市場資源，吸引更多創新科技公司在港落戶，加速發展重點產業。今年上半年將落實首批直接投資和共同投資項目，涵蓋生命科技、綠色科技和金融、半導體、晶片、製造業升級轉型等領域。

此外，政府已率先為開放式基金型公司和有限合夥基金設立簡便的基金遷冊機制，以吸引現有的外地基金來港註冊和營運。今年上半年，政府會就引入公司遷冊機制提交立法建議，便利在外地註冊的公司，尤其以亞太區為業務核心的企業，將註冊地遷至香港。

亞太區首隻追蹤沙地阿拉伯股票的指數基金（ETF）去年底在本港掛牌，是兩地市場加強聯通的重要里程。政府亦正推動在中東上市一隻追蹤香港股票指數的ETF，香港金融管理局正與多家金融機構就此進行商討。