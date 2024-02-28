預算案：延續綠色和可持續金融資助計劃至2027年

香港正朝着國際綠色金融中心的方向邁進。財政司司長公布新一份財政預算案表示，政府本周正舉辦「香港綠色周」，涵蓋科技、金融等不同範疇的活動，匯聚亞太地區的行業領袖，深入探討綠色發展和氣候融資等議題。金管局亦會於今年秋季，與迪拜金融服務管理局共同在香港舉辦氣候金融會議，探討中東和亞洲地區在促進轉型金融方面的機遇和挑戰。

政府至今已成功透過「綠色和可持續金融資助計劃」資助合資格的債券發行人和借款人，在香港發行合共超過340筆綠色和可持續債務工具，總額達1,000億美元，豐富了香港綠色和可持續金融的生態。資助計劃將於今年年中屆滿，我們建議延長該計劃3年至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，以進一步鼓勵區內相關行業利用香港的轉型融資平台逐步減碳。

在綠色科技方面，香港目前匯聚了超過200家綠色科技公司，部分公司的技術具備國際競爭力，並且已成功開拓海內外市場。加上大灣區兄弟城市有強大的科研、先進製造和商業化的能力，亦具備市場規模，大灣區將成為亞洲領先的綠色科技樞紐。

政府的「低碳綠色科研基金」為香港減碳和加強保護環境的科研項目提供資助，並鼓勵後續實際應用。至今向基金注資4億元，已批出30個來自本地大學、公營科研機構和企業的項目，涉及總金額約1.3億元。政府將於今年上半年推出「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」，為具有潛力的綠色金融科技提供前期資助，促進他們的商業化發展，從而推動開發新的綠色金融科技。