預算案：m-Bridge首階段服務料今年推出

財金官員表示，「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）取得進展，第一階段服務預計可在今年推出，將成為全球其中一個率先以多種央行數碼貨幣為企業跨境交易進行結算的項目。

m-Bridge（多種央行數碼貨幣跨境網絡）是金管局與中國人民銀行、阿聯酋和泰國央行合作推進本幣交易的項目，金管局總裁余偉文去年11月稱，期望今年上半年推出「最簡可行產品」（MVP），應用場景應該集中在貿易結算，不會太多。

m-Bridge試驗項目除上述4家央行機構，還有近20家商業銀行參與（工行、中行在內地、香港和阿聯酋的分支算作6家）。他透露，可能再加一、兩個地區，但暫時不會加太多，因為最重要是讓m-Bridge「平穩邁出第一步」，若參與地區增加太多，一旦某地銀行或央行未準備好，反會影響項目信譽。

財金官員又稱，金管局去年10月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段試驗，研究多個範疇的本地零售用例，例如可編程支付、離線支付、代幣化存款等，第二階段試驗即將啓動，進一步研究新用例。此外，「數字人民幣」會在香港擴大試點範圍，市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並通過「轉數快」進行增值，進一步提升跨境支付效率和用戶體驗。