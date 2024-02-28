中信泰富：取消買家印花稅對吸引人才有正面作用

中信泰富物業代理董事李肇文表示，歡迎政府全面「撤辣」決定。現時受利率因素影響，市場普遍持觀望態度，引致大部分有實力的潛在買家的需求下降。而撤銷新從價印花稅，正好減低本港居民換樓及將物業作中長線投資保值的成本，重新將需求回復正常，自住或投資者按市場情況作考量，讓物業市場更健康發展。

他續解釋，取消買家印花稅方面，對吸引人才有正面作用。事實上，買家印花稅與政府搶人才政策有抵觸，輸入的專才大部份均一家大小來港，取消能更全面鼓勵人才來港定居，進一步增加人才來港誘因。

但是，他亦指出，影響市場的需求因素有很多，除之前政府的需求管理措施外，利率走勢，經濟環境及預期等均影響需求，雖然現時幾乎可以肯定利率已見頂，可是全面撤辣只是將影響需求的障礙移除，未見對需求有大的刺激作用。

因此，他估計未來在開始減息周期前，成交量有機會上升，價格則可望止跌回穩。預計待暑期租務旺季，並且年中有機會減息，將更鼓勵轉租為買或刺激資金重回物業投資，料屆時成交量及價格會有一定的升幅。若年中開始減息，由於今年初基數較低，預計全年樓價有望升10%。