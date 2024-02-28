預算案：下年度推售8幅住宅地　全年私樓供應1.5萬伙

政府表示，2024至25年度賣地計劃共有8幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約一萬五千個單位，較《長遠房屋策略》的一萬三千二百個單位年度估算需求高出近百分之十四。此外，賣地計劃共有兩幅商業用地及一幅工業用地，提供約十二萬平方米商業樓面面積和五十四萬平方米工業樓面面積。我們會考慮市場情況以決定推售土地的數量、種類和速度。

未來五年，我們會準備好可興建不少於八萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地，可於未來十年（即二零二四／二五至二零三三／三四年度）滿足三十萬八千個公營房屋單位的供應目標。截至去年年底，當中約十萬五千個香港房屋委員會的單位已經動工，進度理想。考慮到現金津貼試行計劃的期限將於今年年中屆滿，政府決定延長試行計劃一年至明年六月，幫助輪候冊上的基層家庭，並會適時再作檢討。

私營房屋供應方面，我們估計今年起的五年內，私人住宅單位每年平均落成量超過一萬九千個，較過去五年的平均數增加約百分之十五。未來三至四年一手私人住宅單位潛在供應量約為十萬零九千個單位。