樓市撤辣一天光晒？一類物業有望翻生...

港府多年前推出樓市「辣招」遏抑樓價上升，惟成效一直為市場詬病，認為是扭曲市場運作，但卻一直未有考慮「撤辣」。面對樓價由高位調整近三成，住宅成交稀疏，業界再三呼籲，財金官員終於醒覺，宣布即日起全面「撤辣」。然而，樓市目前已奄奄一息，這劑遲來的「補藥」，是否可以令本港樓市復活？

樓市陷入1998年亞洲金融風暴以來最大的危機已是不爭的事實，樓價急跌之餘，負資產宗數飆升至19年以來新高，再談「遏抑樓價，限制炒風」已不合時宜。財金官員在財政預算案中亦表明，在當前的經濟及市場情況下，所有住宅物業需求管理措施已無需要，即日起所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

全面撤辣肯定有助樓市運作撥亂反正，但在中港經濟仍然低迷的大環境下，撤辣對樓市的刺激，可能只是一枝保命的強心針，要樓市迅速恢復元氣，樓價重拾升軌，甚至重返高位，就可能有點奢望。

投資銀行摩根大通早前發表報告指出，即使全面撤辣，亦無助扭轉樓價跌勢，因樓市較受利率走向、對經濟與股市的信心帶動，去年10月樓市減辣至今，地產股仍在低位徘徊，正好說明情況。

擁有多項物業的資深投資者伍冠流表示，政府全面撤辣，減輕買樓成本，對市場是「好事」，會考慮再入市，但不敢出高價，而選擇時亦要較為小心𧫴慎，因為未來仍有大量新盤供應，市場需時消化，若利率再升，新盤降價推售，對整體市場仍有壓力，短期樓價有機會再跌約5%。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，現時樓價及成交量持續下跌，樓市低潮未過。撤辣措施有望為樓市釋放置業需求，相信短期內刺激交投量，促進樓市回暖，重振市場信心，讓樓價止跌回穩。然而，預期利率今年仍然會維持在高位，因此樓市將會最快在2025年才出現反彈，但由於市場上仍有大量未售出的單位，發展商要去庫存便必須提供折扣及更多優惠予買家，這將為市場價格下跌設定新的基準。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，撤辣對樓市成交量會有幫助，但對樓價未必有明顯刺激作用，因早前樓價指數已疲弱超過7至8個月，甚至租金亦有回調迹象，反映經濟表現復甦得較緩慢。他補充，全面撤辣或帶來隱憂，欠缺實力的業主將加快放盤，因不需繳交額外印花稅。雖然撤辣短期或令貨尾單位增加，樓市短線波動亦難以避免，不過供應增加的同時，來港專才置業、投資者及換樓客入市亦會加大交投，有利市場抵銷因為放寬額外印花稅而多出的供應。

儘管樓價未必因為「撤辣」而即時反彈，惟市場普遍憧憬成交會即時轉活，繼而帶旺樓市發展。有代理指出，撤辣後，任何買家，包括外地人，非首置客，甚至持有大量物業的投資者及炒家，繳交的從價印花稅都劃一，即是買300萬港元以下住宅，印花稅僅100元，已被市場遺棄的「納米樓」，由於稅項成本大降，投資吸引力驟增，或重新成為投資者或收租客的寵兒，成為撤辣的大贏家。