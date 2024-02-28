經絡：樓按市場料逐漸回暖　推動中高價物業交投

新一份財政預算案公布樓市辣招全面撤銷。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次全面撤辣做法適時，可為置業人士減輕置業成本，以及引入更多國際機構重投香港市場，對現時疲弱的樓市帶來提振作用，料樓按市場交投將逐漸回暖。

近年政府落實高端人才通行證計劃，這批人才現時置業可即時與香港永久性居民看齊，只需要繳交第二標準從價印花稅（AVD），稅款負擔大幅下降。曹認為，新措施配合早前放寬按揭成數上限措施下，可加快吸引這批專才留港定居，激活樓市交投。另外政府撤銷新住宅印花稅（NRSD），可讓「先買後賣」的換樓人士不用先付辣招稅及急於減價出售舊有單位，有助降低換樓成本，他相信對換樓市場交投帶來進一步刺激作用。

金管局同時修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。曹德明認為，是次政府再進一步放寬按揭成數樓價上限，加上全面撤銷所有住宅印花辣稅，相信能有效進一步協助市民換樓，讓換樓市場進一步釋放，並可帶動中高價物業的交投。

他認為，現時是一個合適的時間放寬非住宅物業的按揭成數，可讓早幾年受疫情及樓價下行影響較嚴重的中小企業主，更容易出售或加按套現手頭上的非住宅物業以作融資，紓緩部分受影響之中小企業主，亦能支持現時經濟持續復常。而上調資產水平審批的按揭，則可紓緩業主的資金需要。

另息口見頂下，他指現時暫停壓力測試要求是合適時間，對樓按市場屬正面支持，料可加快市民入市步伐。

假設以貸款額500萬元、還款期為30年、選用H按計劃，實際息率為4.125厘，暫停壓力測試要求前，加2厘壓力測試的每月入息要求為50,634元，而暫停壓力測試要求後，以月供比率計算，每月入息要求為48,464元，即減少2,170元或4.3%。