證監會：香港作為「超級增值人」角色更加牢固

香港證監會主席雷添良出席活動致辭時表示，隨着內地市場繼續開放及經濟改革持續推進，香港作為「超級增值人」的特殊角色只會更加牢固，形容近期完善的跨境理財通是例證，證監會亦正盡己所能，推動香港的資本市場，未來會持續提升香港的全球競爭力，引領科技和ESG轉型，以及加強市場的韌力，並相信會為亞太區以至其他地方創造多贏局面。

他指，亞洲有近六成的貿易是在區內進行的，而區內跨境金融投資的份額亦平穩上升。香港作為亞洲的國際金融中心及重要資本中介人，具備有利的條件以促進地區的增長，而過去一年拓展多個互聯互通機制，成功提升市場韌力和基礎設施，並同時透過交易所買賣基金提高產品的多元化程度，吸引了大量的資金流入。

他又指，證監會另一重點工作是可持續金融，樂見證監會認可的ESG基金管理資產總值，在2023年錄得雙位數增長。

他提到，亞洲市場合作的潛力巨大，香港一直在加強與東盟和中東國家的市場聯繫，為企業的交叉上市鋪路，以令市場更多元化。全球規模最大、追蹤沙特阿拉伯股票的交易所買賣基金(ETF)亦已在港上市，體現出香港對整合亞太市場的承諾。