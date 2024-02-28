致同(香港)陳錦榮：全面撤辣僅短期刺激　欠長遠藍圖

致同(香港)會計師事務所稅務合夥人陳錦榮表示，全面撤銷樓市冷卻措施，可能會在短期內提振市場情緒，但高利率和疲軟的經濟前景將繼續打擊買家信心。經濟復甦和市民收入增長，才是改善住房需求和穩定房地產市場最有效和根本的途徑。

陳錦榮補充，面對持續龐大財政赤字，政府須迫切考慮如何削減開支和增加收入。雖然當前經濟環境充滿挑戰，並非開徵新稅的良好時機，但致同再次呼籲政府全面審視稅制，考慮可行的改革方案，以擴大稅基，並令香港在瞬息萬變的全球市場中保持競爭力。除了短期和一次性措施外，香港需要擬定高瞻遠矚的長遠發展計劃，在為未來繁榮投資與恪守審慎理財原則以抵擋逆境之間取得平衡。

恢復酒店房租稅恐打擊遊客訪港意欲

為增加財政收入以支持經濟發展，預算案建議自2025年1月起恢復收取酒店房租稅，稅率為3%。此外，政府計劃在接下來的5年中，每年發行約950 億元至1,350億元的債券，以推動北部都會區和其他基建項目的發展。

另一方面，為減輕民眾在利率上升和宏觀經濟持續低迷的情況下所面臨的經濟壓力，政府將全額減免薪俸稅、個人評估稅以及利得稅，上限為3,000元。陳錦榮表示，發行債券來資助基礎設施投資和長期經濟發展是正確的方向，但恢復酒店房租稅是與政府振興旅遊業的目標自相矛盾，因為這將使本已高企的酒店房間價格更昂貴，進一步打擊遊客過夜意欲。此外，政府不按通脹率提高個人薪俸稅免稅額的方式，實際上已來增加市民大眾的薪俸稅。