證監會：續改善市場微結構　降股市交易成本

新一份財政預算案提出多項進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位的措施，香港證監會表示歡迎。主席雷添良指，建議措施將加強香港作為全球資產及財富管理樞紐和集資中心的競爭優勢。證監會將以各項互聯互通機制於過往十年的成功為基礎，繼續深化與內地市場特別是大灣區的聯繫，並鞏固香港作為領先離岸人民幣樞紐及首選風險管理中心的地位。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，支持政府致力推動香港資本市場的長遠穩健增長。本會將與香港交易所緊密合作，以改善市場的微觀結構、降低股市交易成本及提升市場效率。

在各項市場發展舉措中，證監會非常認同政府對於直接和間接交易成本均須下調以改善市場流動性的看法。特別是，證監會將與香港交易所合作，檢視股票交易的最低買賣差價。證監會亦歡迎其他降低成本的政策及激勵措施，包括延長開放式基金型公司及房地產投資信託基金（房地產基金）的資助計劃，以及豁免房地產基金的印花稅。證監會將於稍後公布延長資助計劃的更多細節。

證監會亦將與政府及其他監管機構緊密合作，探索如何利用香港的優勢以保障金融穩定及支持本港和國家的經濟發展。