道期跌57點　比特幣有支持

美匯指數報104.03；離岸人民幣(CNH)報7.2163；港匯企7.8262；美元兌日圓於150.76水平；歐元報1.0819；英鎊處1.2651。金價報2,028美元。油價向下，布油報83.22美元，紐油報78.46美元。比特幣突破5.8萬美元。道指期貨跌57點。

●市後關注點

-21:30 美國1月貿易帳；美國去年第四季GDP修正值

-碧桂園遭建滔入稟清盤，股價收跌12.5%。

●滬綜指跌57點，深成指挫2.4%。

●預算案：

-港府本年度錄1016億財赤。

-下年度推售8幅住宅地，全年私樓供應1.5萬伙。

-港交所今年將辦互聯互通座談會，探討注入新活力。

-下年度發債1200億，零售債券佔700億。

-全力建設離岸人民幣生態系統。

-金管局短期內推「沙盒」，測試穩定幣發行流程。

-m-Bridge首階段服務料今年推出。

-港投公司將吸引更多創新科技公司在港落戶。

-中小企融資擔保計劃申請期延長2年。

-港交所等研提升市場流動性，完善上市機制。

-上半年就引入公司遷冊機制提立法建議。

-料今年港經濟實質增長介乎2.5至3.5%。

-余偉文：3千萬內樓按成數上調至7成，銀行體系仍有緩衝。

●索尼全球遊戲部門裁員900人，關閉倫敦工作室。

●十年夢碎！蘋果傳放棄電動車計劃，轉攻一熱門領域...

●Beyond Meat上季收入超預期，股價盤後曾飆一倍。

●新西蘭將利率維持在5.5厘不變，符預期。

●比特幣升穿5.8萬美元，日內升逾3%。