道期跌57點 比特幣有支持
2024年02月28日 16:25
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美匯指數報104.03；離岸人民幣(CNH)報7.2163；港匯企7.8262；美元兌日圓於150.76水平；歐元報1.0819；英鎊處1.2651。金價報2,028美元。油價向下，布油報83.22美元，紐油報78.46美元。比特幣突破5.8萬美元。道指期貨跌57點。
●市後關注點
-21:30 美國1月貿易帳；美國去年第四季GDP修正值
●恒生指數全日收報16,536點，跌253點或1.51%；國企指數全日收報5,688點，跌118點或2.04%；科技指數收報3,426點，跌76點或2.19%，主板成交1,070億港元。財政預算案宣布樓市全面撤辣，地產股炒上。https://reurl.cc/WR7byD
-碧桂園遭建滔入稟清盤，股價收跌12.5%。
●滬綜指跌57點，深成指挫2.4%。
●預算案：
-即日起全面撤辣，「有關措施已無需要」。https://reurl.cc/prApoQ
-港府本年度錄1016億財赤。
-下年度推售8幅住宅地，全年私樓供應1.5萬伙。
-港交所今年將辦互聯互通座談會，探討注入新活力。
-下年度發債1200億，零售債券佔700億。
-全力建設離岸人民幣生態系統。
-金管局短期內推「沙盒」，測試穩定幣發行流程。
-m-Bridge首階段服務料今年推出。
-港投公司將吸引更多創新科技公司在港落戶。
-中小企融資擔保計劃申請期延長2年。
-港交所等研提升市場流動性，完善上市機制。
-上半年就引入公司遷冊機制提立法建議。
-料今年港經濟實質增長介乎2.5至3.5%。
●【撤辣解構】港樓無「辣」，兩類買家最受惠！可慳幾多錢... https://reurl.cc/eLAnDQ
●樓市撤辣一天光晒？呢類物業有望翻生？https://reurl.cc/E4emDm
●金管局放鬆部分按揭貸款規定，暫停「加2厘」壓測。https://reurl.cc/54z3aq
-余偉文：3千萬內樓按成數上調至7成，銀行體系仍有緩衝。
●聞撤辣即心雄！有大型屋苑業主即反價封盤。https://reurl.cc/aLAXoY
●索尼全球遊戲部門裁員900人，關閉倫敦工作室。
●十年夢碎！蘋果傳放棄電動車計劃，轉攻一熱門領域...
●Beyond Meat上季收入超預期，股價盤後曾飆一倍。
●新西蘭將利率維持在5.5厘不變，符預期。
●比特幣升穿5.8萬美元，日內升逾3%。