【今日關注】財政預算案重點樓市、財金政策　一文睇晒！

2024年02月28日 16:44
  • 東網電視
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    港府今早(28日)發表新一份財政預算案，屬現屆政府第二份預算案。財金官員指出，將採取整合策略，令財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。他預計，本財年赤字1,016億元，截至今年3月底止料財政儲備7,332億元。
    是次預算案除了矚目的樓市全面撤辣，還包括其他差餉及薪俸稅寬免、綠色金融、電動車首次登記稅安排，還有搶人才等措施。本文整合今早預算案重點政策，以供閱覽。
    樓市
    預算案：即日起全面撤辣　「有關措施已無需要」
    https://bit.ly/3IAK4jH
    金管局：暫停「加2厘」壓測　3000萬元以下單位最多按七成
    https://bit.ly/49ui78Z
    預算案：下年度推售8幅住宅地　全年私樓供應1.5萬伙
    https://bit.ly/4a9vHi3
    港府財政
    預算案：下年度發債1200億　零售債券佔700億
    https://bit.ly/49w4t4W
    預算案：港府本年度錄1016億財赤
    https://bit.ly/49SRPx0
    預算案：料今年港經濟實質增長介乎2.5至3.5%
    https://bit.ly/49w1k5d
    金融、股市
    預算案：全力建設離岸人民幣生態系統
    https://bit.ly/3wyypPo
    預算案：港交所今年將辦互聯互通座談會　探討注入新活力
    https://bit.ly/49UQMfX
    預算案：m-Bridge首階段服務料今年推出
    https://bit.ly/49x96M8
    預算案：延續綠色和可持續金融資助計劃至2027年
    https://bit.ly/3uWEhRZ
    預算案：港交所等研提升市場流動性　完善上市機制
    https://bit.ly/4bWzNLS
    人才、招商
    預算案：港投公司將吸引更多創新科技公司在港落戶
    https://bit.ly/3STsg88
    預算案：中小企融資擔保計劃申請期延長2年
    https://bit.ly/3SYtsXO
    預算案：上半年就引入公司遷冊機制提立法建議
    https://bit.ly/3uWE7Kn