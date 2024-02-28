【今日關注】財政預算案重點樓市、財金政策　一文睇晒！

港府今早(28日)發表新一份財政預算案，屬現屆政府第二份預算案。財金官員指出，將採取整合策略，令財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。他預計，本財年赤字1,016億元，截至今年3月底止料財政儲備7,332億元。

是次預算案除了矚目的樓市全面撤辣，還包括其他差餉及薪俸稅寬免、綠色金融、電動車首次登記稅安排，還有搶人才等措施。本文整合今早預算案重點政策，以供閱覽。

樓市

預算案：即日起全面撤辣 「有關措施已無需要」

金管局：暫停「加2厘」壓測 3000萬元以下單位最多按七成

預算案：下年度推售8幅住宅地 全年私樓供應1.5萬伙

港府財政

預算案：下年度發債1200億 零售債券佔700億

預算案：港府本年度錄1016億財赤

預算案：料今年港經濟實質增長介乎2.5至3.5%

金融、股市

預算案：全力建設離岸人民幣生態系統

預算案：港交所今年將辦互聯互通座談會 探討注入新活力

預算案：m-Bridge首階段服務料今年推出

預算案：延續綠色和可持續金融資助計劃至2027年

預算案：港交所等研提升市場流動性 完善上市機制

人才、招商

預算案：港投公司將吸引更多創新科技公司在港落戶

預算案：中小企融資擔保計劃申請期延長2年

預算案：上半年就引入公司遷冊機制提立法建議