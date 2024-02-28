信義光能去年多賺9.6%　末期息增一半

太陽能玻璃盈利下半年改善

單計下半年，純利按年增長45.94%至27.95億元，一改上半年按年倒退的頹勢。主業太陽能玻璃收入按年增長35.43%至129.54億元，毛利按年增長45.31%至34.21億元，毛利率達26.41%，遠勝上半年的15.24%，主要是上半年較低的平均售價及普遍高企的原材料及能源成本，下半年明顯改善。

今年產能續升24%

該公司去年太陽能玻璃產能增長30.3%，日熔量達2.58萬噸，為支持業務增長、鞏固市場地位，現計劃再增加6條日熔量合共6,400噸的新生產線，預計今年底日熔量增至3.22萬噸，擴張速度僅減慢至24.8%。不過，集團稱，鑑於行業新增產能放緩，以及下游裝機需求持續增長，預期今年年太陽能玻璃市場的供需動態將有所改善。

另外，集團已開始籌備在中國及海外建立新的生產基地，包括位於雲南及江西的項目，以及位於印尼的海外項目，此等新生產基地的投產日期尚未確定，預期會在2025年或之後。