證監會梁鳳儀：應對未來挑戰　須各界通力合作

香港證監會亞太證券監管高峰論壇周三(28日)閉幕，證監會行政總裁梁鳳儀表示，亞洲市場之間的積極合作，將在不明朗的全球環境中發揮重要作用，推動區內金融市場做大做強，且愈趨穩健。公私營界別、監管機構和企業都必須通力合作，促進跨境交流，並一同應對全球市場未來的挑戰。

她指出，當探討亞洲區內市場的未來路向時，透過全方位的討論，使來自亞太區和歐洲的見解得以有機融合。此外，當探索科技如何改革財富管理行業時，亦能夠把監管機構和市場代表的不同觀點融會貫通。

她提到，亞太區的前景依然亮麗是市場主調，並會繼續帶動全球增長。着區內日趨成熟的經濟體、金融市場和資產管理行業，以及對人工智能(AI)和環境、社會及管治(ESG)等新興趨勢與科技的熱忱，將確保亞太區的發展道路能夠走得更遠。

她又指，儘管亞太區內的投資仍有巨大的增長空間，惟市場仍要面對維持市場穩定方面的挑戰，以及科技和氣候變化帶來的考驗，這些議題亦非亞太區獨有，與歐洲亦同樣息息相關。

她希望，這次論壇能提供良好基礎，凝聚亞太區各監管機構和市場參與者，一起努力理順各項準則，促進跨境資金流動，推廣負責任創新，並推動全球的低碳轉型。

是次論壇有300多名高級政府官員、金融監管機構及企業領袖參與，就亞太區資本市場的發展交流見解。