買家夥代理齊睇預算案　落實撤辣即460萬購新界鐵路站兩房

撤辣消息公布後，全城買家即時爭相搶入市，加快落實置業決定。美聯陳梓彬表示，粉嶺中心A座高層1室兩房戶，實用面積約468方呎，開價近500萬元，放盤兩至三個月，近日已減至468萬元。有準買家原定本周末才睇樓，撤辣前入市取態仍「十五、十六」，而今早特意與代理一起聽預算案公布，得悉撤辣即不敢怠慢，出票洽購上址，原業主一心出貨，單位終以460萬港元成交，呎價約9,829元。

部分業主繼續蝕賣。中原關偉豪指，將軍澳居屋顯明苑低層1室，實用面積約216方呎，已補價自由市場叫價290萬元，外區客首次到將軍澳睇樓，原打算協助家人找「一人租盤」，因早上財政預算案撤辣，睇樓後立即由租轉買，以288萬元購入上址，呎價約13,333元。原業主2017年9月以300萬元購入，帳面蝕12萬元。

利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場5號低層D室，實用面積約934方呎，套三房間隔，買家已搵樓3個月，因政府取消所有樓市辣招，今午即決定落訂入市，單位原先叫價850萬元，終以772.8萬元易手，呎價約8,274元。