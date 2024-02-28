港深創科園：投放創科資源助推港基礎科研發展

新一份財政預算案提出助力香港創科發展的政策，於港深創科園設立「生命健康創新科研中心 InnoLife Healthtech Hub」，包括從過去預留的100億元當中，撥出20億元支持「InnoHK創新香港研發平台」進駐河套，以及撥款港幣兩億元支持初創企業。

港深創新及科技園公司回應指，支持政府投放創科資源，推動香港成為國際級高質量發展核心引擎。行政總裁馬惟善表示，樂見特區政府推出多項積極舉措，推動香港作為國際創新科技中心的發展，包括於河套深港科技創新合作區設立大灣區國際臨床試驗所，提供一站式支援平台，推動更多本地及海內外藥物和醫療器械企業來港，進行臨床測試，加上「InnoHK創新香港研發平台」進駐河套，相信將有助推動香港基礎科研的發展。

此外，在港深創科園為生命健康科技的初創企業提供孵化、加速計劃等支援，將為創建聚焦生命健康領域的創科生態圈提速提效，對此感到鼓舞。

他續稱，期待政府於今年內發布河套香港園區發展白皮書。港深創科園於過去一年高速發展，在建設、招商引資、建立生態圈等多個範疇不斷全力推進，並開始取得成效，未來將持續與港府和深圳創科園區緊密合作，吸引國際頂尖的科研團隊和人才落戶。