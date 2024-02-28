康城一房戶售445萬　5年多帳蝕55萬

蝕讓之都將軍澳日出康城再有損手買賣，區內LP6一房戶劈價約105萬元，以約445萬元易手，原業主持貨5年多帳面虧蝕約55.5萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園8座高層E室，實用面積約1,032方呎，三房設計，望全維港煙花海景，成交價1,498萬元，單位屬銀主盤，原先叫價1,650萬元，現降價152萬元售出，單位於2022年8月曾以2,000萬元，其後取消交易。

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九龍區

●中原郭麗娟表示，茶果嶺麗港城24座中層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，放盤1個月，最初開價600萬元，最新減至580萬元成交，呎價約11,111元。

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新界區

●香港置業莊家豪指，將軍澳日出康城LP6第5座低層F室，實用面積約349方呎，一房間隔，以約550萬元放盤約兩個月，減價約105萬元，外區客以約445萬元購入，呎價約12,751元，原業主於2018年10月購入，轉手帳蝕約55.5萬元。

●美聯羅定康表示，將軍澳都會駅6座低層A室，實用面積約594方呎，三房間隔，望內園景，原先叫價750萬元，最終以720萬元易手，呎價約12,121元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山2月暫錄約37宗二手買賣，按月跌約41%，聽濤雅苑8座中層G室，實用面積約788方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以948萬元易手，呎價約12,030元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋錦豐苑C座高層5室，實用面積約532方呎，兩房間隔，未補價第二市場原先叫價400萬元，放盤半年，以393萬元沽出，呎價約7,387元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城6座高層A室，實用面積約819方呎，套三房連工人房套房間隔，望園景，單位放盤1天，原開價900萬元，累減67萬元，減幅約7.4%，終以833萬元成交，呎價約10,171元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍2月暫錄約53宗二手買賣，按月跌約15%，大圍盛世1座北翼低層A室，實用面積約689方呎，套三房間隔，1月開價約1,100萬元，其後減至1,050萬元，議價後以1019萬元易手，呎價約14,790元。

●利嘉閣鄧啟林指，元朗峻巒1A期11B座中層A室，實用面積約714方呎，套三房間隔，新買家為專業人士，與業主洽商議價，終以710萬元買入自用，呎價約9,944元，原業主於2020年以約850萬元買入，約4年帳蝕140萬元。

●美聯梁浩文稱，屯門康麗花園1座中層C室，實用面積約473方呎，兩房間隔，早前以480萬元放售，新買家為區內用家，議價後以406萬元承接，呎價約8,584元。

●中原余仲平表示，荃灣居屋祈德尊新邨B座高層E室，實用面積約529方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價550萬元，減價30萬元，以520萬元沽出，呎價約9,830元，較2021年7月高位下跌約27%。

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