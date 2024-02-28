會計師公會：港府應探索新收入來源　稅制配合長遠發展

港府於2023/24年度再錄財赤，多方亦倡議當局全面檢視稅制，惟新一份財政預算案仍然「無影」。香港會計師公會財政預算案建議委員會召集人楊澤志會計師期望，政府應探索新收入來源，以配合經濟及社會的長遠發展，同時確保香港的稅制能夠相應配合。

香港會計師公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華補充，全面檢討稅制不代表開徵新稅種。參考其他地區，引入新稅種可能需時10年，在經濟下行的環境，「大刀闊斧」檢視稅制未必是合適時機，但仍然期望港府能就本港長遠發展及定位，檢視稅制，包括檢討現時稅制是否具效率、對企業或資金是否具吸引力，以提升本港的競爭力。

經濟合作與發展组織(OECD)明年起向年收入達7.5億歐元或以上大型跨國企業，徵收15%全球最低税率，俗稱「BEPS 2.0」。港府指，有關安排在下半年提交立法建議。陳嘉華認為，政府現時正就BEPS 2.0進行市場諮詢，相信下半年會有落實的細節出台，但認為政府應繼續接觸受影響的企業，以確保他們對新稅法如何在香港實施有清晰理解，同時要為受影響的納稅人做好準備，預留充足的過渡時間及提供足夠的宣傳及公眾教育，以應對這些轉變，以確保有更大的確定性。