多場拍賣會共售6項物業　大埔銀主盤搶高近2成沽

多家拍賣行周三(28日)趁財政預算案公布後推拍物業，合共售出6項物業，部分為銀主盤，涉及成交金額共2,136萬港元。其中，忠誠拍賣售出兩個銀主住宅單位。大埔寶馬山2座高層C室，實用面積約548方呎，開價430萬元，吸引3至4組買家出價競逐，最後搶高80萬元或約18.6%，以510萬元連車位成交，呎價約9,307元。

另一個為觀塘林景閣1座頂層連天台單位，實用面積約555方呎，天台約620方呎，以470萬元推拍，同獲3至4組買家爭奪，最終成交價540萬元，較開價高出70萬元或約14.9%，呎價約9,730元。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，拍賣出席人數不俗，達約50至60人，並拍出兩項物業。其中，旺角百匯軒高層D室銀主單位，實用面積約491方呎，最終以753萬元售出，呎價約15,336元。另一項目為荃灣信義工業大廈高層雙號迷你業主盤，實用面積約54方呎，以40萬元拍出，較開價高兩萬元，呎價約7,407元。

黃開基拍賣行亦拍賣售出兩個銀主工廈，包括黃竹坑金來工業大廈1座高層P工場連平台及2座中層3室儲物間，成交價分別208萬元及85萬元，其中，工場單位被搶高約三成賣出。