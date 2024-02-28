投資基金公會：惡劣天氣維持市場運作為國金中心基本要求

新一份財政預算案重申，目標今年中落實惡劣天氣下維持市場運作。香港投資基金公會對此全力支持，全球主要市場一律在惡劣天氣下如常運作，唯獨香港仍在討論這課題，直言落實有關安排只是追落後，亦是一個國際金融中心的基本要求。

該公會指，「我們不應停滯不前」，而是應該聚焦制訂方案，盡早在風險可控的情況下，落實惡劣天氣下維持市場運作。同時相信，服務供應商能提供相應的科技和設備，在充分保障員工安全的前提下，協助業界運作，特別是一中小型公司。

至於預算案提出的其他推動股票市場的措施，例如優化交易機制、改善投資者服務、加強市場推廣及房地產投資信託基金(REIT)單位轉讓豁免繳付印花稅等。該公會認為，有關措施充分回應了業界一直提出的訴求，對推動市場的流動性有積極的作用。

該公會又指，由於「股票通」及「債券通」現時已成為海外投資者參與內地市場的首選渠道，但是仍然有改善的地方，希望當局能進一步優化，而跨境理財通及ETF通仍有不少制約，能有更多的放寬，如ETF產品投資範圍、跨境推廣及營銷方面有更大的彈性等，令有關機制的潛力得以充分發揮。

針對完善上市機制，該公會認為，若可以容許機構投資者更便利參與首次公開招股，例如進一步放寬雙重參與(double dipping)規定，將會有助引入更多長線資金，增加市場價格發現的有效性。