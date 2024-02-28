滙豐：港府加發債規模可加強本地債券市場發展

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，財政預算案提供清晰方向，加強復甦動力，並鞏固香港作為國際金融中心和首選商務中心的長遠競爭力；當中提出多項措施，擴大經濟增長容量，應對全球經濟放緩和增長不均。

她指，中小企是本港經濟命脈，樂見更多針對中小企的支援，包括額外延長「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品的申請期，以協助企業應對資金周轉。此外，當局亦根據市場現況，適時修訂物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，以及撤銷投資者及海外買家的部分物業印花稅。

該行歡迎政府在促進金融服務可持續增長的多方面措施。政府增加發債規模，將可加強香港債券市場的發展。香港已在區域綠色債券發行、以及代幣化綠色債券等產品發展方面處於領先地位，而預算案中支持轉型債劵和貸款、訂下實體經濟轉型路線的措施，更有助香港進一步發展成為國際綠色金融中心。深化互聯互通機制以及提供更多元化離岸人民幣產品等，將可促進人民幣國際化，深化香港作為全球最大離岸人民幣業務中心的優勢。

數碼轉型和創新一向是提升經濟增長的動力。該行支持一系列相關措施，包括推廣金融科技和數字金融、推出企業版「智方便」、培育初創企業、協助商界加快科技應用等。