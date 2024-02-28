樓市撤辣！周三錄25宗新盤成交創月內新高

樓市撤銷辣招，一手市場交投明顯加快，周三(28日)錄得約25宗成交，單日計為本月內最多。同時，多盤亦落實本周末起展開新一輪銷售。

● 長沙灣Belgravia Place第1期加推72伙

● 沙田星凱‧堤岸周日發售93伙

中洲置業的沙田星凱‧堤岸在周三(28日)修訂價單，將6張價單的最高折扣率由去年9月的17.25%，增至現時最高35%，與上周五(23日)推出的價單7號看齊，個別單位折實價較半年前低約21%。項目落實於周日 (3日)發售93伙，入場單位為1座5樓C室，屬開放式戶，實用面積228平方呎，折實入場費393.9萬元，折實呎價17,276元。

● 啟德維港1號四房戶4,930萬成交

● 鰂魚涌THE HOLBORN單日沽出5伙

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，旗下部門的樓盤單日共錄得10宗成交，合計套現逾5,300萬元。他續指，鰂魚涌THE HOLBORN沽出5伙，實用面積221至253方呎，成交價448.5萬至600.67萬元。而旺角利奧坊系列項目亦售出5伙。市傳有大客買家斥資逾1,050萬元連購兩伙利奧坊·曦岸的單位。

●會地旗下兩盤共加推20伙

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE及鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，周三(28日)公布加推20伙。發展商指，MONACO MARINE新一批單位折實入場價為1,022.4萬元，折實呎價約23,503元，買家亦可享「迎春接利是$38,000」現金回贈 及「置優越1088」先住後付優惠。

● 何文田站瑜一第1C期三房售2,148萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周三(28日)錄得第5B座27樓A室的成交，單位實用面積656方呎，三房一套間隔，成交價2,148.71萬元，呎價約32,755元，成交價及呎價均創同類型分層單位新高。發展商指，上述買家早已打算購入三房單位作收租用途，但由於手上持有其他物業，需繳付額外稅項，得悉撤辣後隨即入市。

● 紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH一房呎價約19,664元

● 黃竹坑站揚海兩房1,463萬元沽

● 馬頭角瓏碧同一單位兩度取消交易

● 啟德尚‧珒溋四房交易告吹

● 北角海璇1B期四房終止交易