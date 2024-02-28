樓市撤辣！周三錄25宗新盤成交創月內新高
2024年02月28日 22:24
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樓市撤銷辣招，一手市場交投明顯加快，周三(28日)錄得約25宗成交，單日計為本月內最多。同時，多盤亦落實本周末起展開新一輪銷售。
● 長沙灣Belgravia Place第1期加推72伙
恒基地產(00012)長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，周三(28日)上載價單2號，提供72伙，折實平均呎價約15,986元，價單所見，新一批單位包括28個一房戶，30個兩房戶及14伙三房戶，實用面積介乎265至457方呎，折實價由416.88萬元至752.31萬元，折實呎價由14,978至17,359元。
● 沙田星凱‧堤岸周日發售93伙
中洲置業的沙田星凱‧堤岸在周三(28日)修訂價單，將6張價單的最高折扣率由去年9月的17.25%，增至現時最高35%，與上周五(23日)推出的價單7號看齊，個別單位折實價較半年前低約21%。項目落實於周日 (3日)發售93伙，入場單位為1座5樓C室，屬開放式戶，實用面積228平方呎，折實入場費393.9萬元，折實呎價17,276元。
● 啟德維港1號四房戶4,930萬成交
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，是日(28日)連沽兩伙，包括迎海大宅3樓B室，實用面積1,781方呎，四房三套工人套間隔，以4,930萬成交，呎價27,681元。
● 鰂魚涌THE HOLBORN單日沽出5伙
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，旗下部門的樓盤單日共錄得10宗成交，合計套現逾5,300萬元。他續指，鰂魚涌THE HOLBORN沽出5伙，實用面積221至253方呎，成交價448.5萬至600.67萬元。而旺角利奧坊系列項目亦售出5伙。市傳有大客買家斥資逾1,050萬元連購兩伙利奧坊·曦岸的單位。
●會地旗下兩盤共加推20伙
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE及鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，周三(28日)公布加推20伙。發展商指，MONACO MARINE新一批單位折實入場價為1,022.4萬元，折實呎價約23,503元，買家亦可享「迎春接利是$38,000」現金回贈 及「置優越1088」先住後付優惠。
● 何文田站瑜一第1C期三房售2,148萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周三(28日)錄得第5B座27樓A室的成交，單位實用面積656方呎，三房一套間隔，成交價2,148.71萬元，呎價約32,755元，成交價及呎價均創同類型分層單位新高。發展商指，上述買家早已打算購入三房單位作收租用途，但由於手上持有其他物業，需繳付額外稅項，得悉撤辣後隨即入市。
● 紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH一房呎價約19,664元
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周三(28日)售出17樓M室，實用面積264方呎，一房間隔，成交價519.12萬元，呎價約19,664元。
● 黃竹坑站揚海兩房1,463萬元沽
● 馬頭角瓏碧同一單位兩度取消交易
近月減價重推的碧桂園(02007)馬頭角賈炳達道瓏碧，周三(28日)錄得交易告吹，同一單位月內兩度取消交易。據項目成交紀錄冊顯示，項目22樓C室，為實用面積281方呎的一房間隔，原本在本月2日以526.8萬元售出，呎價約18,747元，及後在本月18日列明簽訂臨時買賣合 約後再未有進展。該單位兩日後以同樣價錢重新售出，惟是日再次顯示為取消已交易。
● 啟德尚‧珒溋四房交易告吹
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，最新錄得取消交易個案，涉及單位為第2座40樓A室連天台戶，實用面積1,585方呎，四房間隔，連1,147天台及242方呎平台，原本於上周二(20日)以6,512萬元售出，呎價約41,085元，惟交易於簽訂臨時買賣合約後再未有進展。同時，該盤於昨日以4,697萬元售出第1座39樓C室，為實用面積1,313方呎的四房單位，連59方呎，呎價約35,773元。
● 北角海璇1B期四房終止交易
新盤市場於周三(28日)接二連三出現終止交易個案。據項目成交紀錄冊，新鴻基地產(00016)旗下北角海璇1B期的第5座10樓B室，為實用面積1,488方呎，四房間隔，原本在去年9月以7,588.8萬元成交，呎價為51,000元，該宗交易最新已經終止。