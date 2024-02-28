道指早段跌174點　人造肉公司Beyond Meat股價飆逾4成

美國商務部公布了去年第四季國內生產總值(GDP)的第一次修訂結果，以年率計按季幅下修0.1個百分點至3.2%，不過及映整體消費需求的個人消費開支(PCE)，增幅由2.7%上修至3%。另外，美國1月商品貿易赤字為902億美元，高過預期的885億美元。

美股3大指數周三早段全線向下，道指曾跌174點，報38,797點；標指跌12點，報5,065點；納指跌86點，報15,948點。港股夜期跌42點，報16,451點，低水86點。

企業消息方面，人造肉公司Beyond Meat股價早段曾飆升43%。雖然該公司上季收入按年下跌了7.82%至7,367.9萬美元，但產品銷量按年增加了7.97%，證明其市場正在擴張。公司上季錄得1.55億美元虧損，較2022年同期6,686.7萬美元有所擴大。

電商平台eBay亦公布了截至去年底止一季業績，期內收入按年增長2.07%至25.62億美元；淨利潤7.24億美元，按年升7.73%。該公司同時亦宣布了計劃動用20億美元回購股份，並且把季度派息提高至每股0.27美元，高於此前的每季0.25美元。eBay股價早段飆逾7%。