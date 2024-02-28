羅兵咸永道王曉彥：冀港府予家族辦公室主成員居留權

新一份財政預算案提到將進一步優化有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制。會計師行羅兵咸永道香港私人客戶和家族企業服務稅務合夥人王曉彥表示，支持政府檢討家族辦公室稅務優惠，除了稅務優惠外，期望政府考慮給予具資格家族辦公室的主要負責家族成員及其直系親屬香港居留身份，以鼓勵其在港作長期投資。

就稅務優惠，她希望，政府擴大適用於家族辦公室稅務優惠的指定資產類別，以涵蓋數碼資產、葡萄酒、藝術品和收藏品等另類資產，另放寬利息收入可符合稅務優惠的限制，以提高本港稅制的競爭力。

財金官員指，「新資本投資者入境計劃」即將接受申請。王氏提，計劃自去年12月宣布後已引起不少關注，為進一步提高計劃吸引力，建議擴大可接受的投資資產類別，以涵蓋更多的合資格集體投資計劃和符合條件的保險產品。

她又指，為與家族辦公室稅務優惠產生協同效應，資本投資者入境計劃應允許通過具資格的家族投資公司持有相關投資。此外，希望政府能分配足夠的資源，建立一個有效的審批機制，從而簡化資本投資者入境計劃的審批程序和提高效率。