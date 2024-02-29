鄧建初：價值投資與資金流向炒法　孰優孰劣？

世事變幻莫測，事態發展往往出人意表。看美股由七大市值輪流驅策攀升，吸引全球資金爭相湧入，道指及標普500指數連番創出歷史新高，而納指接力追落後，近期走勢更勝前兩者一籌。就連多年經濟不景氣之日本及台灣股也亦步亦趨，紛紛創出歷史新高，引證傳統以公司價值為主的投資法則失效，資金流向主導了市場風向。

鑑於中港股市弱勢，加上近期不斷有評論提議強積金應由中港股市轉移至美國為主的股票市場，令撤出中港市場之資金持續增加，造成港股平均市盈率跌至不足10倍，而低殘至3至5倍PE者比比皆是。

今年美股走勢氣勢如虹，多隻龍頭科技股持續吸引眼球，追入者獲利可觀。上升原因，除了業績理想外，亦與資金流入炒作大有關係。今年是美國大選年，執政黨會利用股票市場來營造歌舞昇平的繁榮景象，大跌的機率略低。然而，處於極高位的股市，如不斷有資金流入，變成全民皆股的時候，往往蘊藏着大戶乘機沽貨的誘因。所以現階段只可短炒，不宜作中長線部署，留意變化再調整策略方為上算。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)