凱基亞洲：美國減息未必是好事　何解？

美國1月份消費物價指數(CPI)數據顯示，整體通脹按年升3.1%，升幅較去年12月回落，但高於預期；核心CPI升3.9%，升幅和去年12月相同，亦高於預期。雖然通脹壓力持續緩和，但升幅高於預期，故市場估計聯儲局不會在3月減息。

不過，晶片大廠輝達的業績理想，帶動全球半導體及科技股上升，消息也抵銷樂觀減息預期落空後的不利影響，美股中的道指、標指及費城半導體指數創下歷史新高。

美股升勢不錯利好市場投資氣氛，加上日本央行第一季可能維持寬鬆貨幣政策，支持日經指數日前以39,099點收市，創下歷史新高，昨日更升穿39,200點。歐洲的STOXX 50指數也突破4,800點，超越2007至2008年的水平，下一個高峰是2000年的歷史高位5,405點。

中國人民銀行日前宣布，下調5年期貸款市場報價利率(LPR)0.25厘至3.95厘，一年期短期貸款利率維持3.45厘不變，不對稱減息顯示政府挽救房地產市場的決心。政府多項政策支持，加上股市估值已處於歷史低位，中港股市錄得不錯的升幅，恒生指數上周升5%，滬綜指升5.6%，漲幅於環球名列前茅。

聯儲局貨幣政策會議紀錄顯示，多數決策官員對過早減息的風險感到擔憂，現時正討論將長期借貸成本維持在現水平多久，並表示在通脹回落至2%之前，不會展開減息行動。聯儲局雖然認同利率已達高峰，但仍需更多證據支持放寬貨幣政策。

經濟數據更須關注

現時美國經濟仍然強勁，2月的服務業採購經理指數(PMI)由1月的52.5降至51.3，雖為3個月低位，但已連續第13個月擴張；製造業PMI則從前一個月的50.7升至51.5。事實上，今年美國不少經濟數據優於預期，這也表示經濟軟着陸的可能性正在上升。

故此，投資者毋須過分關注當局何時轉向減息，反而應從多方面，例如是勞動市場、通脹走勢、企業盈利等多個因素作判斷。若果一如早前聯儲局所指，減息是因為通脹回落而避免實質利率過高，減息有較大可能是利好消息；然而，若果減息是因為勞動市場，或其他經濟數據顯著放緩而進行，投資者則更需保持審慎。

凱基亞洲投資策略部(作者為註冊持牌人)